Межбанк: НБУ тормозит укрепление гривны

Сегодня на межбанковском валютном рынке﻿ котировки безналичного доллара опустились ниже уровня 27,20 гривен, и Национальный банк принял решение жестко остановить укрепление национальной валюты.

Он провел три интервенции на покупку валюты подряд: первый раз он вышел с покупкой по цене 27,19 гривен и купил 20 млн долларов, затем опустил курс покупки до 27,17 гривен – и взял по такой цене еще 50 млн долларов. Видя, что на рынке сохраняется перекос в сторону предложения валюты, регулятор объявил третью интервенцию за день, на этот раз по цене 27,16 гривен. Первыми отреагировали на происходящее спекулянты: они активно начали фиксировать прибыль, ставя ордера на покупку чуть выше уровня интервенции НБУ.

На наличном валютном рынке доллар также продолжил дешеветь вслед за безналичным. Утром в Киеве наличного «американца» продавали по 21,19-27,20 гривен, в обед – уже по 27,12-27,13 гривен. Всего за полдня ценник опустили на 7 копеек. При этом операторы валютного рынка жалуются на полное отсутствие спроса: покупать быстро дешевеющий доллар никто не хочет.

Евро на FOREX попытался скорректироваться после сильного роста в прошлую пятницу, но смог опуститься лишь до отметки 1,2143 доллара. Каждое снижение евро в мире тут же откупают. А вот наличному евро в Украине повезло гораздо меньше: сегодня он падает синхронно с наличным долларом. Утром в столице евро продавали по 33,05-33,08 гривны, а после обеденного перерыва – по 32,97-33,00 гривны.

В России рубль сегодня торгуется в диапазоне 72,75-73,05 рубля за доллар. В Киеве большинство обменных пунктов выставило рубль на продажу по 3,70 гривны за 10 рублей.