Ляшко признался, как его пытались завербовать спецслужбы

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко поздравил украинцев с профессиональным праздником – Днем журналиста, который отмечается ежегодно 6 июня, сообщает Сегодня.

"С Днем ​​журналиста, уважаемые коллеги! Слово "коллеги" говорю не просто так" , – сказал Ляшко.

Он рассказал, как из-за журналистской деятельности был вынужден выезжать за границу, чтобы избежать преследований от власти.

Ляшко упомянул экс-президента Леонида Кучму и его политически мотивированные репрессии против него, черкасской газеты "Свобода", где Ляшко был главным редактором, других украинских оппозиционных СМИ и их журналистов.

Также Ляшко впервые рассказал о ситуации, когда высокопоставленный представитель контрразведки пытался его завербовать к спецслужбам (в 1992 году).