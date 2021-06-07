Кличко выступил на "тайном" съезде "Евросолидарности"
В Киеве начался съезд "Европейской солидарности" в понедельник, 7 июня. Примечательно, что никаких анонсов пресс-служба партии по поводу собрания не делала, а о проведении съезда стало известно только после его начала, сообщает Вести.
Участников успели поздравить экс-президент Евросовета Дональд Туск, писатель Юрий Андрухович и столичный мэр Виталий Кличко.
Если дружеские связи Порошенко с Туском и Андруховичем были прозрачными для украинцев, то поздравление Кличко можно расценивать как четкий месседж Офису президента - если Вы против меня, то я вместе с Порошенко.
Отметим, мэр Киева, несмотря на свои попытки встретиться с президентом Владимиром Зеленским, не был приглашен на Конгресс местных и региональных властей, который состоялся 3 июня 2021 года в Хмельницкой области.
В своем выступлении на съезде "Европейской солидарности" Кличко рассказывал о том, что все проевропейские силы должны держаться вместе.
"Сегодня все проевропейские силы должны сделать все для необратимости Украины на европейском пути развития. Ибо будущее нашего государства в большой европейской семье. И украинский народ свой выбор сделал.
Мы должны быть сильными и настойчивыми, чтобы построить успешную, богатую и европейскую Украину. Как бы ни было сложно, наше государство не должно упустить шанс на демократическое и свободное будущее. Верьте в себя. Верьте в Украине", - заявил он.