Кличко выступил на "тайном" съезде "Евросолидарности"

В Киеве начался съезд "Европейской солидарности" в понедельник, 7 июня. Примечательно, что никаких анонсов пресс-служба партии по поводу собрания не делала, а о проведении съезда стало известно только после его начала, сообщает Вести.

Участников успели поздравить экс-президент Евросовета Дональд Туск, писатель Юрий Андрухович и столичный мэр Виталий Кличко.

Если дружеские связи Порошенко с Туском и Андруховичем были прозрачными для украинцев, то поздравление Кличко можно расценивать как четкий месседж Офису президента - если Вы против меня, то я вместе с Порошенко.

Отметим, мэр Киева, несмотря на свои попытки встретиться с президентом Владимиром Зеленским, не был приглашен на Конгресс местных и региональных властей, который состоялся 3 июня 2021 года в Хмельницкой области.

В своем выступлении на съезде "Европейской солидарности" Кличко рассказывал о том, что все проевропейские силы должны держаться вместе.

"Сегодня все проевропейские силы должны сделать все для необратимости Украины на европейском пути развития. Ибо будущее нашего государства в большой европейской семье. И украинский народ свой выбор сделал.