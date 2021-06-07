На Хмельнитчине снесли последний памятник Ленину
В селе Пышки Хмельницкой области демонтировали последний в регионе памятник Ленину, сообщает Укринформ.
"На этих днях был проведен демонтаж памятника Ленину в селе Пышки Старосинявской ОТГ Хмельницкой области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это был последний памятник Ленину на Хмельнитчине.
На данный момент в Украине на открытых территориях остаются еще три 3 памятника: в селе Ковалевка Винницкой облсти и два - в селе Новомлинск на Харьковщине.