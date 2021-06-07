На Хмельнитчине снесли последний памятник Ленину

В селе Пышки Хмельницкой области демонтировали последний в регионе памятник Ленину, сообщает Укринформ.

"На этих днях был проведен демонтаж памятника Ленину в селе Пышки Старосинявской ОТГ Хмельницкой области" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что это был последний памятник Ленину на Хмельнитчине.

На данный момент в Украине на открытых территориях остаются еще три 3 памятника: в селе Ковалевка Винницкой облсти и два - в селе Новомлинск на Харьковщине.