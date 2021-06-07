Ученые рассказали, сколько можно работать в день, без вреда для здоровья

Перерабатывать вредно для здоровья. Но где та грань, после которой продуктивная деятельность становится фактором риска, способным навредить нашему организму? Ответ на этот вопрос дала Всемирная организация здравоохранения совместно с Международной организацией труда, сообщает GreenPost.

Согласно данным ВОЗ опасным становится рубеж в 55 рабочих часов в неделю. Это рабочий день продолжительностью 11 и более часов в пересчете на стандартную пятидневку. Из-за работы в таком режиме преждевременно умирают сотни тысяч людей, и из года в год этот показатель только растет.

Основная причина проблем со здоровьем из-за сверхурочных — повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. По статистике только за 2016 г. заболевания, связанные с переработкой, унесли жизни 745 тыс. человек. Из них 398 тыс. довели себя до инсульта, а 347 тыс. — до других сердечных болезней. Если сравнить с данными за 2000 год, то количество инсультов выросло на 19 %, а проблем с сердцем — на все 42 %.

Также ВОЗ выделила отдельные группы населения, имеющие повышенный риск от переработок:

Мужчины — в 72 % случаев сверхурочные убивают именно их.

Жители Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана (Австралия, Вьетнам, Китай, Корея и т. д.) — страны и без того с длинной рабочей неделей.

Пожилые люди — с возрастом переработки даются все труднее.

Врачи отмечают, что не стоит забывать о своем здоровье тем людям, которым кажется, будто переработки даются им легко. Если проблем нет сейчас, это не значит, что ударная деятельность не откликнется через десяток лет. Многие из умерших в возрасте 60–79 лет перерабатывали, когда им было 45–55 лет, увеличив риск инсульта и ишемической болезни сердца.