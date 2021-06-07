В УЗ назвали самые популярные маршруты этого сезона
Поезд №45/46 Лисичанск – Ужгород стал самым популярным поездом во внутреннем сообщении среди пассажиров с начала года, сообщает УНИАН.
В январе-мае этим поездом было перевезено 329 тыс. пассажиров в обоих направлениях, говорится в сообщении пресс-службы акционерной компании «Укрзализныця» (УЗ).
На втором месте - поезд №41/42 Днепр - Трускавец со 188 тыс. пассажиров.
Третье место - поезд №69/70 Мариуполь - Львов, который перевез 176 тыс. пассажиров.
В десятку также вошли поезда: №91/92 Одесса - Константиновка (170 тыс. пассажиров);
№137/138 Хмельницкий - Лисичанск (165 тыс.); №145/146 Киев - Измаил (159 тыс.);
№101/102 Киев - Херсон (147 тыс.);
№97/98 Ковель - Киев (143 тыс.);
№357/358 Киев - Рахов (141 тыс.);
№125/126 Константиновка - Киев (140 тыс.).
В то же время, в десятку самых популярных направлений, на которых пассажиры преимущественно движутся от начальной до конечной остановки, а не между промежуточными станциями на пути следования поезда, вошли:
- Харьков - Киев (184 тыс. пассажиров, обратно - 178 тыс.);
- Львов - Киев (165 тыс. пассажиров, обратно - 161 тыс.);
- Днепр - Киев (131 тыс. пассажиров, обратно - 123 тыс.);
- Винница - Киев (106 тыс. пассажиров, обратно - 104 тыс.);
- Запорожье - Киев (86 тыс. пассажиров, обратно - 80 тыс.);
- Одесса - Киев (79 тыс. пассажиров, обратно - 75 тыс.);
- Херсон - Киев (70 тыс. пассажиров, обратно - 66 тыс.);
- Ивано-Франковск - Киев (69 тыс. пассажиров, обратно - 67 тыс.);
- Кривой Рог - Киев (61 тыс. пассажиров, обратно - 55 тыс.);
- Николаев - Киев (58 тыс. пассажиров, обратно - 53 тыс.).