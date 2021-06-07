В УЗ назвали самые популярные маршруты этого сезона

Поезд №45/46 Лисичанск – Ужгород стал самым популярным поездом во внутреннем сообщении среди пассажиров с начала года, сообщает УНИАН.

В январе-мае этим поездом было перевезено 329 тыс. пассажиров в обоих направлениях, говорится в сообщении пресс-службы акционерной компании «Укрзализныця» (УЗ).

На втором месте - поезд №41/42 Днепр - Трускавец со 188 тыс. пассажиров.

Третье место - поезд №69/70 Мариуполь - Львов, который перевез 176 тыс. пассажиров.

В десятку также вошли поезда: №91/92 Одесса - Константиновка (170 тыс. пассажиров);

№137/138 Хмельницкий - Лисичанск (165 тыс.); №145/146 Киев - Измаил (159 тыс.);

№101/102 Киев - Херсон (147 тыс.);

№97/98 Ковель - Киев (143 тыс.);

№357/358 Киев - Рахов (141 тыс.);

№125/126 Константиновка - Киев (140 тыс.).

В то же время, в десятку самых популярных направлений, на которых пассажиры преимущественно движутся от начальной до конечной остановки, а не между промежуточными станциями на пути следования поезда, вошли: