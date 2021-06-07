Жена Комарова похвасталась фигурой в обтягивающем платье

Жена украинского телеведущего Дмитрия Комарова – 23-летняя Александра Кучеренко – поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный наряд ярко синего цвета. Девушка позировала на телеканале в студии, сообщает Обозреватель.

Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram. Так, жена Комарова появилась в длинном платье синего цвета, которое обтягивало ее стройную фигуру. Свой аутфит девушка дополнила бежевыми туфлями-лодочками.

Кроме того, избранница ведущего распустила свои длинные волосы и сделала легкий дневной макияж с акцентом на губы.

Кучеренко показала стильный образ. Источник: instagram.com/aakucherenko

Пользователям сети понравился новый снимок Кучеренко, и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Приятно смотреть на натуральную красоту, без ботокса", "Красавица и умница", "Красивый журналист" , – пишут люди.