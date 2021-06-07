Снова грозы, снова ливни: прогноз погоды на вторник

В Украине продолжаются дни дождливой погоды: во всех областях ожидаются разной обильности осадки, грозы, сильный ветер. К счастью, на температуру воздуха это не повлияет.

Во вторник, 8 июня, в западных и южных регионах столбики термометров поднимутся до отметок +23...+25°C; ночью ожидается от 9-11 на Закарпатье до 14-16 в Одесской области, хотя в среднем будет около 11-13. В центре, на севере и востоке страны воздух прогреется до 22-24 по Цельсию в светлое время и охладится до 12-14 в темное. На 1-2 градуса холоднее в течение суток будет в Донецкой и Луганской областях.

По данным экспертов, по всей стране будет мокро, не исключаются грозы. Самых сильных ливней стоит ждать жителям Житомирской, Одесской и Луганской областей. В Западной Украине обещают наименее интенсивные осадки. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Из-за непогоды по всей стране установят Ⅰ (желтый) уровень опасности.

В Волынской, Ровненской, Тернопольской, Житомирской, Винницкой и Сумской областях отмечают чрезвычайный уровень пожарной угрозы.

В Киеве дождь с грозой. Днем температура повысится до +21...+23 градусов, ночью – понизится до +13...+15. Скорость ветра – 4-5 м/с.