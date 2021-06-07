СБУ пришла с повесткой к экс-регионалке Бондаренко

Сотрудники Службы безопасности уже второй раз пришли домой к бывшему нардепу от Партии регионов Елене Бондаренко в то время, когда ее не было дома. На этот раз принесли повестку, сообщает Деловая столица.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Ко мне в гости СБУ ходят исключительно, чтобы родителей попугать. Приходили с повесткой. Не застали дома. Ушли. Приходите, когда буду дома, пинкертоны" , — написала экс-нардеп.