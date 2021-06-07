Лукашенко учредил праздник в день вторжения СССР в Польшу

В Беларуси учредили так называемый День народного единства, который теперь будет отмечаться 17 сентября, в день вторжения Советского Союза в Польшу, сообщает Сегодня.

Соответствующий указ подписал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба администрации.

Почему именно 17 сентября – День народного единства?

Этот день якобы стал "актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора".

У Лукашенко также заявили, что "восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой отечественной войны".