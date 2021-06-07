Что ожидается на валютном рынке во вторник

Отсутствие достаточного количества покупателей валюты на межбанковском﻿ валютном рынке вынудило Национальный банк в понедельник провести три интервенции по покупке валюты подряд. Только так регулятор смог остановить падение курса безналичного доллара, которое грозило перерасти в обвал.

С самого утра было очевидно, что предложение валюты существенно превышает спрос. Кроме экспортеров, сегодня доллары продавали нерезиденты: они решили заранее подготовиться к завтрашнему аукциону по размещению ОВГЗ. В то же время покупателей валюты было немного: импортеры не торопились выставлять заявки, надеясь на дальнейшее снижение котировок, а спекулянты с утра взяли паузу и просто наблюдали за происходящим. Как только котировки опустились ниже уровня 27,20 гривен, на рынке появился Нацбанк. Он выставил ордер на покупку по цене 27,19 гривен, за пару минут взял 20 млн долларов – и ушел. Котировки сразу же ушли ниже, и регулятору пришлось вернуться. Правда, на этот раз он понизил цену выкупа на 2 копейки. По 27,17 гривен были куплены еще 50 млн долларов, после чего Нацбанк снова ушел. Однако кроме него, на рынке практически не осталось покупателей, и чтобы не допустить обвала, НБУ вышел в третий раз с ордером на покупку по цене 27,16 гривен, что на тот момент было ниже рынка. Третье появление регулятора подстегнуло и спекулянтов, и обычных покупателей, и они уже более активно стали брать валюту, так что больше Нацбанку сегодня ничего не досталось.

Закрыли торги понедельника на 3,5 копейки на покупке и на 4,5 копейки на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,20/27,30 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись широко: спрэд на старте составил 10 копеек. Первая сделка на 1 млн долларов по цене 27,25 гривен прошла в 09:58. Количество продавцов с утра превышало число покупателей, и незадолго до 11 утра ценник на покупку «нырнул» под уровень 27,20. В этот момент на рынке появился Нацбанк, но отреагировать на него успели не все: регулятор выставил ордер на покупку по цене 27,19 гривен, который закрыли в течение одной-двух минут. Настроенный решительно, Нацбанк тут же появился снова; на этот раз был выставлен ордер на 50 млн долларов по цене 27,17 гривен. Второй выход немного всколыхнул рынок; начали появляться клиентские заявки на покупку, которые закончились к 12:30. Продавцы были вынуждены продавать валюту Нацбанку по 27,17, и уже к 13:15 регулятор ушел, купив требуемую сумму. Котировки поползли вниз, и вот незадолго до конца обеденного перерыва НБУ вышел в третий раз. На этот раз, как поняли участники торгов, он был готов взять 100 млн долларов по цене 27,16 гривен. Но это не понадобилось: спекулянты, опасаясь резкого отскока вверх, начали выкупать все подряд, и к концу торгов котировки вернулись в диапазон 27,20-27,23 гривен, а последняя сделка понедельника прошла даже по цене 27,24 гривен.

Котировки закрытия – 27,205/27,228 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос всего на 6,4 млн по сравнению с прошлой пятницей и составил 152,4 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2049 гривен.

Официальный курс доллара на 8 июня установлен на отметке 27,1923 гривен за доллар, снижение на 9,91 копеек.

Официальный курс евро на 8 июня установлен на отметке 33,0781 гривны за евро, рост на 1,46 копейки.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,2195 . Сегодня евро сначала опустился до отметки 1,2143 доллара, а затем возобновил движение вверх и к вечеру поднялся до 1,2199 доллара, поскольку американский доллар вновь начал падать к другим ведущим мировым валютам.

Российский рубль сегодня совершал резкие колебания в диапазоне 72,75-73,05 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 рубль торгуется в узком диапазоне 72,80-72,84 рубля за доллар. В Киеве цена наличного рубля осталась на прежнем уровне - 3,70-3,72 гривны за 10 рублей, при этом предложений по 3,70 стало гораздо больше.

Что ожидается на валютном рынке во вторник

Завтра Министерство финансов проводит очередной аукцион по размещению ОВГЗ. Инвесторам будут предложены 5 выпусков ОВГЗ в гривне сроком на 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет, а также один выпуск ОВГЗ в долларах США сроком на год. Нерезиденты вновь проявляют интерес к этим бумагам и уже начали готовиться к предстоящему аукциону и продавать валюту. Если завтра они продолжат наращивать продажи, то Национальному банку придется снова вмешаться. В противном случае котировки упадут еще сильнее.

Наличный доллар в столице сегодня днем продавали по 27,12-27,13 гривен. К вечеру, отреагировав на разворот на межбанке, ценник подняли на пару копеек. Во вторник утром доллар будут продавать по 27,14-27,15 гривен. Однако если на межбанке продолжится падение котировок, то и наличный доллар будет дешеветь дальше.

Рост на FOREX мало помогает наличному евро, который падает синхронно с наличным долларом. Сегодня днем ценник опускался до 32,97-32,99 гривен, к вечеру евро вырос в цене до 33,02-33,04 гривен. Завтра с утра евро будут продавать по 33,00-33,05 гривен, а уже к обеду ценник могут опустить еще сильнее.

Что касается российского рубля, его укрепление идет параллельно с укреплением гривны, поэтому цена наличного рубля в столице останется на прежнем уровне: 3,70-3,72 гривны. Там же, где будут предлагаться небольшие объемы российской валюты, можно будет увидеть даже более низкие цифры: 3,68-3,69 гривен за 10 рублей.



