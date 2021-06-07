Шевченко прокомментировал вопли россиян из-за новой формы сборной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что его не волнует реакция россиян на новую форму нашей национальной команды. На нее нанесена карта нашей страны, в том числе и с Крымом, сообщает Обозреватель.

Он заявил, что интересуется тем, как к экипировке относятся украинские болельщики. Его радует, что большинству она пришлась по душе.

"Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Наших болельщиков. Думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Я доволен" , – цитирует слова Шевченко издание Tribuna.

Напомним, что в России возмутились новой формой украинской сборной из-за лозунга "Слава Украине – героям слава!" и наличия на ней Крыма. В Госдуме призвали УЕФА запретить использование нашей экипировки на Евро-2020. В организации ответили, что она соответствует всем правилам.

У сборной Украины вновь будут три комплекта формы. Источник: Facebook Андрея Павелко

Андрей Ярмоленко. Источник: Facebook Андрея Павелко