США вернули часть суммы, отданной Colonial Pipeline хакерам
Министерство юстиции США вернуло несколько миллионов долларов трубопроводной компании Colonial Pipeline, заплатившей выкуп взломавшим ее компьютерную сеть хакерам, сообщает ТАСС.
Об этом в понедельник заявила журналистам замглавы Минюста США Лиза Монако.
"Минюст нашел и вернул большую часть выкупа, который заплатила Colonial Pipeline хакерской группировке DarkSide", - сказала она.
Замглавы ведомства добавила, что
. В распространенных Минюстом в ходе пресс-конференции документах уточняется, что всего было изъято криптовалюты на сумму $2,3 млн (63,7 биткойна).
"это не первый раз, когда правительство изымает криптовалюту в связи с атаками с целью получения выкупа"
Монако подчеркнула, что атаки на американские учреждения с требованием выкупа неприемлемы, особенно когда они затрагивают жизненно важные объекты. По словам замглавы Минюста, власти США продолжат использовать все ресурсы для поиска и наказания хакерских группировок, которые занимаются незаконной деятельностью с целью получения выкупа. Кроме того, она призвала руководителей различных правительственных и неправительственных организаций больше вкладывать в системы защиты от хакерских нападений.
Кибератаки с использованием вирусов-вымогателей представляют угрозу для национальной безопасности и экономики Соединенных Штатов, Вашингтон намерен использовать все имеющиеся средства для их пресечения, заявила Монако.
"В течение последнего года кибератаки с целью вымогательства стали более масштабными и технически сложными. Их целями становились важнейшие для нас объекты инфраструктуры, компании различной направленности, целые города и даже правоохранительные органы", - сказала она.
По словам Монако, хакерские атаки такого рода
"представляют угрозу для США с точки зрения национальной и экономической безопасности".
Заместитель министра юстиции США заверила, что ее ведомство
"вместе с партнерами будет применять все имеющиеся в распоряжении инструменты" для пресечения таких действий хакеров путем
"отключения компьютерных сетей", которые они используют. Власти США намерены не допустить
"злоупотребления в отношении сетевой инфраструктуры" киберпреступниками, заверила Монако.