Встреча Байдена с Путиным: Вашингтон не ждет особых результатов

Соединенные Штаты не рассчитывают на значимые результаты от встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которая пройдет в Женеве 16 июня, сообщает ТАСС.

Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Когда президент вернется в Вашингтон, позиции США будут более прочными для отражения основных вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся. Это пандемия коронавируса, изменение климата, Китай, Россия, киберсфера, формирование правил торговли и технологий" , - сказал Салливан о европейском турне, в ходе которого Байден в том числе встретится в Женеве с российским лидером.

Как подтвердил помощник президента США, в американской администрации не ожидают значительных результатов от саммита с РФ.

"Если вы ждете реальных значительных результатов, то, вероятно, ждать придется долго. Саммит представляет собой возможность президенту заявить президенту России о наших намерениях и потенциале и услышать это же от российской стороны" , - уточнил Салливан.

Ему был задан вопрос, своевременно ли вообще проводить саммит США и России сейчас.

"Это подходящая ситуация для контакта с Россией. Мы продлили новый ДСНВ [Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений], сделали так, чтобы [Россия] заплатила цену за вмешательство в выборы и за кибератаку в отношении "Соларуиндс". Мы имели дело с наращиванием российского военного потенциала на границе с Украиной. Мы сталкиваемся с целым рядом проблем в сфере кибербезопасности, с вирусами-вымогателями" , - утверждал он.