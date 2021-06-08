В Эстонии пьяных британских солдат НАТО высадили из поезда

Шесть британских солдат были высажены с поезда в Эстонии, в 30 километрах от границы с Россией, так как они были пьяны и нарушали общественный порядок. В связи с этим некоторые официальные лица Великобритании обвинили Россию в попытке дискредитации НАТО, сообщает Страна.ua.

Об этом информирует издание Daily Mirror. Военнослужащие были задержаны местной полицией в эстонском городке Йыгева после жалоб пассажиров на их хулиганские выходки и пьяный дебош. Полицию вызвали после того, как железнодорожники неоднократно просили военных перестать запугивать мирных жителей шумным поведением и агрессивными действиями.

После того как их ссадили с поезда и задержали, они были переданы военной полиции НАТО и подверглись дисциплинарным взысканиям.

По данным издания, в Эстонии находятся сотни британских военнослужащих в составе боевой группы НАТО. На Западе опасаются, что агенты российской разведки могут использовать плохое поведение солдат для дискредитации операций НАТО на границе.