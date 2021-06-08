РФ ввела санкции против канадских чиновников: в Оттаве отреагировали

РФ ввела санкции против канадских чиновников: в Оттаве отреагировали

Министерство иностранных дел (МИД) России сообщило о введении санкций против девяти чиновников из Канады, сообщает Украинская правда.

 В частности, под российские санкции попали

  • Дэвид Ламетти - министр юстиции и генеральный прокурор Канады;
  • Энн Келли - руководитель федеральной тюремной службы Канады;
  • Бренда Лаки - комиссар Королевской канадской конной полиции;
  • Марсе Суркес - руководитель управления по вопросам внутренней политики аппарата премьер-министра Канады;
  • Доминик Леблан - министр по взаимодействию с регионами Канады;
  • Джоди Томас - заместитель министра национальной обороны Канады;
  • Майк Руло - заместитель начальника штаба национальной обороны Канады;
  • Брайан Бреннан - заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции;
  • Скотт Бишоп - контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады.

Как отмечается, санкции Россия ввела в ответ на те, что ввела Канада 24 марта против 9 российских чиновников из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Министерство иностранных дел Канады заявило, что меры Москвы, объявленные в понедельник, являются неприемлемыми и необоснованными. В заявлении ведомства говорится, что "мы по-прежнему глубоко обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека в России и сужением пространства для гражданского общества и независимых голосов. Мы поддерживаем этих канадцев, которые стали мишенью".

Новости

analytics