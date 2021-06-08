Названа причина аварии лифта с украинцами в Польше

Окружная прокуратура города Лодзь, Польша, пришла к выводу, что авария лифта, в которой пострадали граждане Украины, произошла из-за неправильной монтировки троса, сообщает Корреспондент.

"Был проведен осмотр места с участием правоохранителей. Оценка эксперта подтверждает, что трос был коротковат и плохо прикреплен" , - заявил прокурор Кшиштоф Копаня.

Известно, что в доме меняли конструкцию лифта, а трос удерживал временную платформу в шахте лифта, где украинцы проводили ремонтные работы.

Работы по замене конструкции лифта в данное время приостановлены. Прокуратура Польши намерена установить виновных в неправильном монтировании троса в ближайшее время.

Напомним, из-за технической неисправности лифтовая кабина с украинцами упала с 15-го этажа. Жизни 41-летнего и 42-летнего мужчин спасло то, что сработал тормозной механизм. Сейчас они находятся в больницах Лодзи, один из них в тяжелом состоянии.