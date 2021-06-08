Глава ГТС считает, что нужно заменить половину таможенников

Глава ГТС считает, что нужно заменить половину таможенников

Глава Государственной таможенной службы (ГТС) Павел Рябикин считает, что следует заменить около половины личного состава таможенных органов, сообщает Корреспондент.

Об этом в понедельник, 7 июня, он заявил в интервью Бабелю. Рябикин рассказал, что ГТС провела массовое тестирование сотрудников таможни, которое состояло из трех этапов. В результате 18% работников не прошли первые два этапа. Из оставшихся 80% к работе рекомендовали допускать только 55%.

"Из чего я делаю вывод, что нам нужно заменить около 50 процентов сотрудников таможни", - заметил Рябикин.

Чиновник рассказал, что новые кадры ГТС ищет в вузах и ветеранских организациях АТО. По словам Рябикина, последние дали 2 500 анкет кандидатов, а после отбора осталось 600. В дальнейшем их обучают в Центре повышения квалификации таможни.

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