На Сумщине задержали мужчину пытавшегося изнасиловать ребенка

В Сумской области, в Кролевце задержали 28-летнего мужчину, который пытался изнасиловать семилетнего мальчика, сообщает Корреспондент.

Об этом в понедельник проинформировала НПУ.

"Мужчина встретил мальчика в магазине, а когда ребенок направился домой, пошел за ним. Зайдя в подъезд за мальчиком, нападающий прижал его к стене, закрыл рот рукой и начал снимать штаны, касаясь интимных мест" , - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что мальчик сумел вырваться из рук педофила и убежать. Ребенок рассказал о случившемся отцу и уже тот обратился к правоохранителям. Выяснилось, что нападавший уже отбывал наказание в тюрьме за преступления, связанные с кражами.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следствие по делу продолжается.