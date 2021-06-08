В Индии начнут бесплатно вакцинировать все взрослое население

Индийское федеральное правительство предоставит вакцины против COVID-19 бесплатно всем гражданам страны старше 18 лет уже с 21 июня, сообщает Корреспондент.

"Решено, что с 21 июня все взрослые старше 18 лет будут вакцинированы бесплатно. Бедные, ниже среднего класса, средний класс и выше среднего класса - в рамках федеральной правительственной программы каждый получит бесплатные вакцины" , - заявил глава правительства.

Объявление сделали после нескольких недель критики неудачного внедрения программы по вакцинации, которым охвачено менее 5% оценочного взрослого населения Индии (950 млн человек), пишет The Guardian.

Ранее бесплатные прививки делали в Индии, в основном, пожилым людям. Властями штатов, в это же время, предложили организовывать платную вакцинацию.