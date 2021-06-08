У Зеленского назвали условие подачи воды в Крым

Украина вернет по Северокрымскому каналу воду в оккупированный Крым, только если Россия пойдет на серьезные уступки.﻿ Об этом спикер делегации Украины в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал в интервью, сообщает Телеграф.

По его словам, условием может быть выполнение "Минска", вывод войск с Донбасса, возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на условиях Украины.

"Теоретически мы могли бы на это пойти, но Россия готова выводить? Зачем она тратила эти же годы, тысячи жизней, санкции?" , - спрашивает Арестович.

Он поясняет, что на данный момент на полном серьезе выдвигать сценарии, включающие подачу воды в Крым, могут "совать эксперты", не имеющие прямого отношения к политике.