В Канаде водитель умышленно сбил семью мусульман, есть погибшие

Уроженец Лондона в канадской провинции Онтарио, совершивший автомобильный наезд на членов мусульманской семьи, в результате которого четыре человека погибли и один получил травмы, действовал на почве религиозной ненависти. Об этом, ссылаясь на старшего инспектора полицейского управления Лондона Пола Уэйта, сообщает DW.

"Есть доказательства того, что это был спланированный, преднамеренный акт, мотивированный ненавистью", - подчеркнул он.

"Считаем, что жертвы были выбраны в качестве мишени из-за их приверженности исламу", - добавил Уэйт.

По данным правоохранителей, предполагаемый виновник произошедшего - 20-летний Натаниэль Вельтман. Мужчина был заключен под стражу после произошедшего и обвинен в четырех эпизодах убийства при отягчающих обстоятельствах и одном покушении на убийство. На данном этапе решается вопрос о возможном предъявлении ему обвинений в терроризме.

Четверо членов семьи погибли, девятилетний ребенок госпитализирован

По данным The London Free Press, в результате наезда погиб 46-летний глава семейства, его 44-летняя жена, 15-летняя дочь и 74-летняя мать одного из супругов. Девятилетний сын был доставлен в больницу с серьезными, но не угрожающими жизни ранениями. Как отмечают СМИ, семья иммигрировала из Пакистана около 14 лет назад.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в Twitter, что он - "в ужасе" от произошедшего, добавив при этом, что "исламофобии нет места ни в одной из наших общин" .