Обнаружена связь между длиной пениса и размером носа

Китайские ученые провели прагматическое исследование мужской анатомии. В частности решили установить, правдиво ли утверждение о том, что длина носа может свидетельствовать о габаритах полового члена мужчины. Оказалось, такая связь все-таки существует, сообщает УНИАН.

Из более ранних научных экспериментов известно, что длина ступни, а также рост мужчин, к сожалению, никак не коррелируются с длиной полового органа.

Основная проблема с вычислением длины пениса – тот факт, что в лаборатории, когда измерения проводят сами ученые, редким мужчинам удается продемонстрировать свое достоинство, так сказать, на полную величину. С другой стороны, когда мужчины занимаются измерением сами в спокойной интимной атмосфере, они слишком часто несколько преувеличивают параметры.

Поэтому исследователи поступили хитро. Для независимого измерения китайские ученые решили иметь дело... с неживыми обладателями пенисов. И отправились в морг, где начали измерения Носов, а затем и пенисов ad mortem, в состоянии покоя, однако растянутых (эта длина чаще всего соответствует длине во время эрекции). Всего в эксперименте приняли невольное участие 126 мужчин разного возраста.

Независимое исследование полностью подтвердило популярный миф! Оказалось, что мужчины, чья длина носа превышала среднюю (5,8 см), имели более длинные пенисы, чем их курносые товарищи по несчастью. В частности, у коротконосых средняя длина пениса составляла 10 сантиметров, а у длинноносых – 13 см, что является нормой для среднестатистического мужчины.

Таким образом, делают вывод ученые, у людей с нормальными и длинными носами пенис обычный, а вот у коротконосых он несколько меньше нормы.