В молочной продукции нашли соду, моющие средства и антибиотики

В Украине в фальсификат молока добавляют моющие средства, соду и антибиотики. В некотором молоке молочного жира вообще нет, при этом на вкус такую продукцию определить сложно, сообщает Обозреватель.

Об этом заявила Глава правления ГО "Споживча довіра" Елена Куликова. По ее словам, молочные жиры в молоке могут заменять растительными. Это не так вредно для здоровья, мы всего лишь не получим тех полезных веществ, за которые заплатили покупая, якобы, качественное молоко. Но в фальсификате молока могут быть и другие вещества:

"Когда молоко принимают на производство, на молочный комбинат, его проверяют на уровень жирности. Чтобы уровень был достаточным, в молоко, которое разбавляется водой, поставщики могут добавлять моющие средства и соду. Эти вещества вступают в химическую реакцию и таким образом аппараты показывают более высокую жирность. Если молоко не очень хорошего качества по микробиологии, сода также немного осаждает бактериальную флору. Сейчас химия далеко шагает, и псевдопроизводители молока извращаются, как могут. В молоке может быть и переработанный куриный жир и даже гидрогенизированные жиры(трансжиры). Это уже опасно для жизни и здоровья человека".

По словам Елены Куликовой, фальсификат чаще всего встречается у небольших недобросовестных производств. Некачественное молоко, скорее всего, не будет отличаться по вкусу от качественного продукта. Определить фальсификат можно только в лаборатории. Но чтобы обезопасить себя, эксперт советует покупать продукцию крупных производителей в больших торговых сетях. Это гарантирует более тщательный контроль качества.

В маленьких магазинах, на базарах, где люди пытаются сэкономить, где продукция стоит дешевле – там больше вероятность попасть на фальсификат.

"Когда около метро продают молоко на разлив в пластиковых бутылках – я вообще не знаю, как люди могут такое покупать. Продукт хранится не в холодильнике, есть вопросы по микробиологии. Также пищевая ценность такого продукта очень сомнительна, могут быть добавки и антибиотиков, и те же моющие средства, сода, все что угодно" , – пояснила эксперт.

Покупая молоко, стоит особое внимание обратить на срок годности и условия хранения. Неправильное хранение может уменьшить срок годности в разы.