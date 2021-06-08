Порошенко сообщил, что лично способствовал встрече Зеленского с Байденом

Бывший президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что лично способствовал тому, чтобы его приемник Владимир Зеленский встретился с американским лидером Джо Байденом в июле, сообщает Страна.ua.

"Хорошая новость о телефонном разговоре Владимира Зеленского с Джозефом Байденом (...) Каким бы ни было наше отношение к власти, "Европейская Солидарность" как проукраинская демократическая оппозиция готова действовать единым фронтом в вопросах, касающихся европейской и евроатлантической интеграции, международной коалиции в поддержку Украины, безопасности и отпора российской агрессии.