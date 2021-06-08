Зеленский прибыл в Кривой Рог рейсовым самолетом
Глава государства Владимир Зеленский прибыл в Кривой Рог рейсовым самолетом в рамках рабочего визита в Днепропетровскую область. Это первый полет, который осуществила авиакомпания WindRose по маршруту Киев - Кривой Рог, сообщает Вести.
С сегодняшнего дня начнутся регулярные рейсы бортов авиакомпании по этому маршруту.
"Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты", - сказал Владимир Зеленский.
Отметим, ранее были открыты регулярные авиарейсы в Черновцы и Ужгород.
"Это происходит в рамках развития аэропортов и авиасообщения для того, чтобы людям из отдаленных регионов было удобно добираться в Киев. Такого большого развития регионального авиасообщения не было давно", - рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.