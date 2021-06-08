Глава государства Владимир Зеленский прибыл в Кривой Рог рейсовым самолетом в рамках рабочего визита в Днепропетровскую область. Это первый полет, который осуществила авиакомпания WindRose по маршруту Киев - Кривой Рог, сообщает Вести.

С сегодняшнего дня начнутся регулярные рейсы бортов авиакомпании по этому маршруту.

"Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты", - сказал Владимир Зеленский.

Отметим, ранее были открыты регулярные авиарейсы в Черновцы и Ужгород.