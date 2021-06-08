Гросу и ее новый парень: влюбленные решили больше не скрывать чувств

Украинская певица Алина Гросу в свой 26-й день рождения, который она отмечает 8 июня, получила от бойфренда Романа трогательное признание в любви. Мужчина поздравил артистку словами "С днем рождения, my love, сообщает Обозреватель.

На своей странице в Instagram Полянский опубликовал stories, на котором они с Гросу целовались. Влюбленные решили больше не скрывать своих чувств друг к другу от общественности. ﻿Сама же исполнительница в интервью заявила, что сейчас она счастлива от того, что рядом с ней Роман и благодарна ему за поддержку. Кроме того, певица призналась, что именно Полянский спас ее и помог пережить бракоразводный процесс с бывшем супругом.

"На самом деле, я очень рада, что рядом со мной есть он. Потому что очень большая поддержка, и он очень спас меня после разрыва" , – сказала она.

Певица официально подтвердила отношения с российским актером. Источник: Instagram Гросу

Напомним, что Роман Полянский и Алина Гросу познакомились на съемочной площадке. Артистка первое время обращалась к актеру на "вы", так как он старше ее на 12 лет. Это произошло в тот период, когда Гросу готовилась к свадьбе с российским бизнесменом. Брак распался уже через полгода.