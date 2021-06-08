Доступные кредиты 5-7-9%: банки-рекордсмены

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 592 кредитов на общую сумму 1,9 миллиарда гривен. Напомним, что государственная программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" функционирует уже 5 месяц, с начала 2021 года, сообщает 24Канал.

Сколько всего уже выдали кредитов

С момента старта Государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%" уполномоченные банки выдали 17 629 кредитов на общую сумму 45,9 миллиарда гривен.

Сколько и на что выдавали кредиты с момента старта программы:

18,37 миллиарда гривен – выданные в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;

5,89 миллиарда гривен – предприниматели получили на инвестиционные цели;

21,69 миллиарда гривен – в качестве антикризисных кредитов.

Какие банки выдали больше всего кредитов