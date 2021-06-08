Вера Брежнева показала свою 69-летнюю маму

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками снимком, на котором показала, как ее мама Тамара выглядит в 69 лет. Кадр артистка опубликовала в честь дня рождения женщины, сообщает Обозреватель.

Соответствующее фото знаменитость разместила на странице в Instagram. Фанаты оценили снимок и засыпали звезду комплиментами. Так, мама Брежневой позировала на камеру в стильной белой рубашке, брюках мятного оттенка и модных солнцезащитных очках в стиле оверсайз.

"Любимая мама, идеальная бабушка, лучшая подруга, помощница, поддержка и опора. Сегодня 69! Празднуем и радуемся всей нашей большой семьей! Нам очень повезло быть детьми и внуками такой женщины" , – подписала фото певица.