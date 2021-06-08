В центре Киева собрались сразу 2 митинга местных жителей

В столице на Крещатике проходят одновременно два митинга местных жителей.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

По данным журналистов, жители жилого массива "Святошин-2" при поддержке "Нацкорпуса" пришли под Департамент градостроительства и архитектуры КГГА с требованием немедленно остановить разработку 219 ДПТ по тотальной уплотнительной застройке.

Отметим, что сегодня, 8 июля, проходят общественные слушания по детальному плану территории (ДПТ) и комплексной реконструкции по улицам Живописной, Ивана Крамского, Верховинной, Фёдора Кричевского, Михаила Котельникова, Окружной дороге и на проспекте Победы.

Кроме того, под зданием КГГА собрались вкладчики "Элита-центр", которые возмущены тем, что местная власть забыла об их проблемах﻿. В то же время, на уточняющий вопрос журналиста о том, о каких недостроях идет речь, митингующие затруднились ответить.