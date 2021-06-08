Ученые назвали простой прием для улучшения памяти
Как хорошо запомнить новый материал? Ученые говорят, что лучше всего — некоторое время не делать вообще ничего. Для эффективной обработки информации нашем мозгу нужен покой, говорят исследователи этой темы, сообщает GreenPost.
Процесс обучения должен проходить поэтапно и чередоваться с отдыхом. Новое исследование показало важную деталь. Во время отдыха мозг должен полностью отключаться от любой активности. Вас не должны отвлекать домашние дела, проверка почты и сообщений или даже мысли о них. Мозгу нужно дать возможность полностью перезагрузиться.
«Небольшие перерывы, во время которых вы буквально ничего не делаете, могут быть гораздо эффективнее. Немного приглушите свет, откиньтесь в кресле и 10–15 минут наслаждайтесь тихим созерцанием. Неожиданно вы увидите, что только что заученные факты запомнились лучше, чем если бы вы потратили это время на интенсивное повторение», — говорят ученые.