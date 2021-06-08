Ученые назвали простой прием для улучшения памяти

Как хорошо запомнить новый материал? Ученые говорят, что лучше всего — некоторое время не делать вообще ничего. Для эффективной обработки информации нашем мозгу нужен покой, говорят исследователи этой темы, сообщает GreenPost.

Процесс обучения должен проходить поэтапно и чередоваться с отдыхом. Новое исследование показало важную деталь. Во время отдыха мозг должен полностью отключаться от любой активности. Вас не должны отвлекать домашние дела, проверка почты и сообщений или даже мысли о них. Мозгу нужно дать возможность полностью перезагрузиться.