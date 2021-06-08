Экс-руководитель ПриватБанка Дубилет требует через суд прекратить розыск

Бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет подал иск в Окружной административный суд Киева, в котором просит обязать Министерство внутренних дел убрать информацию о его розыске, сообщает Слово и дело.

В иске Дубилет-старший требует обязать МВД убрать из персонально-справочного учета следующую информацию о себе: "с 26 марта 2021 года разыскивается Национальным антикоррупционным бюро Украины. Розыскное дело №12017040000000531 от 6 марта 2017 года" .

По данным Судебной власти, адвокат Дубилет подал три идентичных иска в ОАСК. Иски попали к судьям Александру Кармазину, Татьяне Балась и Валерию Кузьменко. Судья Кузьменко принял иск к рассмотрению, Балась – не успела рассмотреть, а судья Кармазин вернул иск и признал злоупотребление процессуальными правами адвокатом Дубилет.

По мнению судьи Кармазина, действия адвоката умышленные и противоречат задаче административного судопроизводства. Речь идет о подаче иска с идентичными основаниями и аналогичным предметом иска, а также с идентичным субъективным составом участников дела. На адвоката Дубилет наложили 5 000 грн штрафа за эти действия.

По версии следствия, бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка Владимир Яценко в сговоре с бывшим главой правления ПриватБанка Александром Дубилетом и экс-руководительницей департамента финансового менеджмента банка Еленой Бичихиной растратили почти 137 млн ​​грн.

Как считают правоохранители, эти деньги за день до национализации ПриватБанка безосновательно перечислили страховой компании "Ингосстрах". Эта фирма признана Национальным банком Украины связанной с владельцами ПБ. По данным следствия, владельцами СК "Ингосстрах" были Яценко и другие служащие ПриватБанка.

Также Дубилета подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн средств ПриватБанка. Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПриватБанка Александр Дубилет распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse SA и Quadra Commodities S.A.

Исполнителями этого распоряжения были в то время заместитель главы правления ПриватБанка Людмила Шмальченко и начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПБ Надежда Конопкина.

Для прикрытия фактической растраты средств ПриватБанка и чтобы придать схеме вид законности бывший топ-менеджмент банка подделал банковские документы и провел фиктивное кредитование связанного с банком оффшора Claresholm Marketing Ltd. Таким образом это лицо сделали должником на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.