Суд запретил налагать арест на средства УЗ в банках
Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление компании "Укрзалізниця" об обеспечении иска и остановил действие постановления Государственной исполнительной службы об аресте средств, сообщает Обозреватель.
Суд запретил "банковским и финансовым учреждениям совершать действия, направленные на блокирование денежных средств АО "Українська залізниця". Об этом говорится в заявлении об обеспечении иска.
"Таким образом, с целью защиты интересов АО "Українська залізниця", следует принять меры к обеспечению искового заявления, которые заключаются в приостановлении действия постановления от 6 мая 2021 года об аресте средств АО "Українська залізниця" и взыскании исполнительного сбора, а также запретить банковским учреждениям выполнять постановление об аресте средств АО "Украинская железная дорога" от 6 мая 2021 года", – говорится в сообщении.