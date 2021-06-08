Во всем мире c перебоями работают сайты крупнейших СМИ и соцсети

Сайты ряда известных СМИ, включая Financial Times, New York Times, Bloomberg News работают с перебоями, сообщает Новое время.

Кроме того, с перебоями в работе столкнулся сайт Amazon.com.

Помимо того, Downdetector сообщает о сбое в работе сайтов Twitter, CNN, Guardian и Reddit по всему миру. Издание TechCrunch сообщает, что не работают сайты GitHub, Twitch, Spotify, Stack Overflow.

Продакт-менеджер Financial Times Мэтт Тэйлор в Twitter сообщил, что глобальный сбой связан с аварией на стороне CDN-провайдера Fastly. Из-за него огромное количество сайтов выдает ошибку 503.