ГНС предлагает отменить мораторий еще на несколько видов проверок

В ГНС обнародовали проект постановления о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 февраля 2021 года № 89 "О сокращении срока действия ограничения в части действия моратория на проведение некоторых видов проверок", предлагается разрешить проведение некоторых видов проверок, сообщает ЛигаБизнес.

Проект должен обеспечить контроль органами ГНС за субъектами хозяйствования, которые осуществляют свою хозяйственную деятельность в рисковых сферах, или таких, которые имеют риск неуплаты налогов и сборов, невыполнения другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, и относительно проведения проверок на которые установлен карантинный мораторий.

В частности, предлагается разрешить проведение таких видов проверок:

временно остановленных документальных проверок налогоплательщиков-физических лиц (кроме проверок налогоплательщиков - физических лиц с объемом полученного дохода за предыдущий отчетный год в сумме, которая не превышает 20 млн грн) и фактических проверок, которые были начаты до 18 марта в 2020 г. и не были завершены;

документальных проверок налогоплательщиков - физических лиц (кроме проверок налогоплательщиков - физических лиц с объемом полученного дохода за предыдущий отчетный год в сумме, которая не превышает 20 млн грн), право на проведение которых предоставляется с соблюдением требований пункта 77.4 статьи 77 Кодекса;



документальных внеплановых проверок на основаниях, определенных подпунктами 78.1.5, 78.1.21 пункта 78.1 статьи 78 Кодекса;

документальных внеплановых проверок (при наличии оснований, определенных подпунктами 78.1.1 та/або 78.1.4 пункта 78.1 статьи 78 Кодекса) субъектов хозяйствования, которые осуществляют выплаты доходов, полученных нерезидентом с источником их происхождения из Украины в части правомерности применения освобождения от налогообложения или уменьшенной ставки налога, предусмотренных соответствующим международным договором Украины на время такой выплаты, в случае получения ответов от иностранных компетентных органов;

документальных внеплановых проверок налогоплательщиков - физических лиц, которые получают доходы, не связанные с осуществлением предпринимательской или независимой профессиональной деятельности, в сумме свыше 20 млн грн за год и имеют риск относительно неуплаты налогов и сборов, невыполнения другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы;