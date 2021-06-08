Как использовать активированный уголь: 10 неожиданных вариантов помимо аптечки
10 неожиданных вариантов использования активированного угля, помимо аптечки. Как именно помогает в быту простое аптечное средство – читайте далее, сообщает 24Канал.
Освежить воздух
Активированный уголь способен отлично поглощать неприятные запахи. Поэтому смело можете использовать эти таблетки для маскировки ароматов в холодильнике, старом шкафу или в мусорном ведре.
Избавиться от плесени
В квартире плесень, как правило, появляется в местах с повышенной влажностью. Это может быть ванная, туалет или кухня. Активированный уголь способен поглощать избыточную влажность. Поэтому, положив таблетки на тарелку, ее следует ставить в местах, где появилась или может появиться плесень.Замаскировать царапины на мебели
Частицы активированного угля способны замаскировать незначительные царапины на черной мебели. Для этого стоит лишь потереть таблеткой в месте повреждения, а затем аккуратно смахнуть остатки.
Замаскировать запах кошачьего лотка
Довольно часто, даже выбрав лучший наполнитель для кошачьего лотка, можно чувствовать неприятный запах в комнате. Для того чтобы этого избежать, отправьте таблетки активированного угля в тканевые мешочки и положите у кошачьего лотка. Меняйте таблетки не реже одного раза в 15 дней.
Защитить инструменты от окисления
Для того чтобы инструменты не окислились и на них не появилась ржавчина, можно в коробке с ними положить активированный уголь. Таблетки с легкостью впитают всю влагу и позаботятся таким образом обо всех орудиях.
Продлить свежесть букета
Для того чтобы букет цветов радовал вас максимально долго, добавляйте в воду таблетки активированного угля. Таблетки помогут цветам не вянуть длительное время.
Фильтровать воду
Активированный уголь можно использовать для фильтрации воды от различных органических частей, а также от дезинфекционных добавок.
Если вода имеет особый неприятный аромат или вкус, стоит позаботиться о фильтрации. Для этого в резервуар положите таблетки активированного угля. На 250 литров воды следует использовать три таблетки активированного угля.
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Спасти растения в горшках
Активированный уголь поможет избавиться плесени или избыточной влаги в почве с растениями. Для этого снимите верхний слой заплесневелой земли, а затем засыпьте измельченные таблетки активированного угля. Это ускорит процесс восстановления.
Освежить обувь
Если вам нужно освежить обувь, а у вас нет времени на ее стирку, положите в любимые кроссовки или туфли активированный уголь. Оставьте на несколько часов, а потом можете использовать обувь по назначению. Заметьте, уголь только маскирует запах на определенный промежуток времени, а не полностью его устраняет, поэтому после этого обуви таки придется постирать.
Удобрить почву
Активированный уголь помогает задержать питательные вещества в почве. Кроме этого, таблетки содержат магний, медь и калий, которые являются полезными для всех растений. Для использования таблетки нужно измельчить, а затем посыпать порошком вокруг растений. Чтобы закрепить эффект, почву нужно слегка увлажнить.