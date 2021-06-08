Кабмин расширил список документов для пересечения границы

Кабмин расширил список документов для пересечения границы

Кабинет министров Украины расширил перечень документов, при наличии которых разрешается пересекать границу страны на въезд во время карантина и избежать самоизоляции, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, иностранным гражданам и лицам без гражданства (в т.ч. владельцам вида на жительство в Украине), для въезда в страну, кроме полиса (свидетельства, сертификата), который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией и действует на весь срок пребывания в Украине, необходимо иметь:

  • или отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР;
  • или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы;
  • или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный на английском языке или с переводом на английский язык.

В случае отсутствия теста/вакцинации и/или страхового полиса в пересечении госграницы для въезда в Украину будет отказано.

"Эти нормы не касаются нескольких категорий граждан, определенных в постановлении правительства", - сказано в сообщении.

Кроме этого, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, при пересечении госграницы Украины на въезд не подпадают под самоизоляцию, среди прочего, при наличии отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до пересечения госграницы, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Справки о тестировании и вакцинацию не требуются от детей до 12 лет.

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