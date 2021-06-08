Кабмин расширил список документов для пересечения границы

Кабинет министров Украины расширил перечень документов, при наличии которых разрешается пересекать границу страны на въезд во время карантина и избежать самоизоляции, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, иностранным гражданам и лицам без гражданства (в т.ч. владельцам вида на жительство в Украине), для въезда в страну, кроме полиса (свидетельства, сертификата), который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией и действует на весь срок пребывания в Украине, необходимо иметь:

или отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР;

или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы;

или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный на английском языке или с переводом на английский язык.

В случае отсутствия теста/вакцинации и/или страхового полиса в пересечении госграницы для въезда в Украину будет отказано.

"Эти нормы не касаются нескольких категорий граждан, определенных в постановлении правительства", - сказано в сообщении.

Кроме этого, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, при пересечении госграницы Украины на въезд не подпадают под самоизоляцию, среди прочего, при наличии отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до пересечения госграницы, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Справки о тестировании и вакцинацию не требуются от детей до 12 лет.