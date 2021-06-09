Как правильно замораживать и размораживать десерты дома
Вы, наверное, не раз задумывались над замораживанием готовых десертов и выпечки, так как не всегда есть время на их приготовление перед важными праздниками. Итак, разберемся, какие десерты нельзя замораживать, а какие даже нужно, сообщает 24 Канал.
Кондитер Лиза Глинская уверяет, что бисквиты можно замораживать, а муссовые торты даже нужно.
Что можно замораживать
- Бисквиты;
- Муссовые торты;
- Десерты из песочного теста;
- Выпечку из листового теста;
- Заварное тесто;
- Макарон;
- Дрожжевую выпечку.
Как заморозить выпечку и десерты
- Замораживайте только полностью охлажденный десерт.
- Перед замораживанием плотно оберните выпечку пищевой пленкой в несколько слоев, чтобы не было доступа воздуха.
- Макарон нужно замораживать в пищевых контейнерах с плотно закрытой крышкой.
- Хранить десерты в морозилке можно не дольше 1 – 3 месяцев. Все зависит от составляющих десерта.
Как правильно размораживать десерты и выпечку
- Обязательным условием правильного размораживания десертов и выпечки является использование холодильника.
- Чем медленнее проходит процесс размораживания сладкого, тем лучше сохранится его качество и структура.
- Если десерт уже размораживали до этого, снова его морозить нельзя.