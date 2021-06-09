Как правильно замораживать и размораживать десерты дома

Вы, наверное, не раз задумывались над замораживанием готовых десертов и выпечки, так как не всегда есть время на их приготовление перед важными праздниками. Итак, разберемся, какие десерты нельзя замораживать, а какие даже нужно, сообщает 24 Канал.

Кондитер Лиза Глинская уверяет, что бисквиты можно замораживать, а муссовые торты даже нужно.

Что можно замораживать

Бисквиты;

Муссовые торты;

Десерты из песочного теста;

Выпечку из листового теста;

Заварное тесто;

Макарон;

Дрожжевую выпечку.

Как заморозить выпечку и десерты

Замораживайте только полностью охлажденный десерт. Перед замораживанием плотно оберните выпечку пищевой пленкой в несколько слоев, чтобы не было доступа воздуха. Макарон нужно замораживать в пищевых контейнерах с плотно закрытой крышкой. Хранить десерты в морозилке можно не дольше 1 – 3 месяцев. Все зависит от составляющих десерта.

Как правильно размораживать десерты и выпечку