Межбанк: огромные продажи валюты давят на доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке﻿ предложение валюты выросло примерно в 2 раза по сравнению со вчерашним днем.

Национальный банк снова был вынужден вмешаться. Он вышел с интервенцией на покупку валюты по цене 27,16 гривен, выкупил 20 млн долларов, после чего выставил крупный ордер на покупку на уровне 27,15 гривен и таким образом остановил продолжавшееся падение доллара.

На наличном валютном рынке доллар также возобновил снижение. С утренних 27,16-27,17 гривен наличный «американец» к обеду подешевел до 27,13-27,14 гривен. Операторы валютного рынка сигнализируют о падении спроса на наличную валюту.

Евро на FOREX торгуется в узком диапазоне 1,2163-1,2193 доллара, не в состоянии определиться с дальнейшим направлением тренда. Наличный евро в столице продают по 33,01-33,05 гривны.

В России рубль устремился вверх по отношению к американскому доллару после того, как на рынке появились слухи о возможном повышении ставки Центробанком России в ближайшую пятницу. Рубль укрепился до 72,45 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль торгуется в широком диапазоне 3,70-3,74 гривны за 10 рублей.