Штормовое предупреждение и ливни: прогноз погоды на среду

Непогода﻿ продолжает бушевать в Украине: во всех областях будут лить дожди с грозами, а в некоторых регионах ожидается град. Страну накроет новый циклон, однако существенного похолодания не будет.

В среду, 9 июня, температура воздуха будет такой же, как и в предыдущие дни. В южных и восточных областях столбики термометров днем покажут +23...+25 °C, а ночью температура опустится до +13...+16 градусов. В западных регионах будет на 1-2 градуса теплее - днем воздух прогреется до +26°C. В центральных и северных областях температура существенно отличаться не будет - здесь столбики термометров также остановятся на отметке в +23...+25 градусов по Цельсию.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди с грозами накроют всю Украину. Местами ожидается град.

Из-за непогоды по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение - Ⅰ (желтый) уровень опасности.

Укргидрометцентр предупреждает, что в Волынской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях, несмотря на осадки, сохраняется чрезвычайный уровень пожарной угрозы.

В Киеве﻿, 9 июня, температура воздуха составит +23...+25 градусов по Цельсию. Днем ожидается дождь с грозами, ночью - без осадков.