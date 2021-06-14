Мощная магнитная буря 16 июня: чем опасна и что нельзя делать

Июнь отличается относительным спокойствием Солнца и малым количеством магнитных бурь. Но вот та единственная, которая все-таки произойдет в июне-2021, может принести неприятности и подпортить самочувствие, особенно метеозависимым людям, сообщает Сегодня.

По прогнозу, мощная магнитная буря накроет землю как раз в середине месяца – 16 июня . Активность Солнца максимально проявится в среду, достигая уровня G1. Но спешим успокоить: уже на следующий день, в четверг, 17-го числа, эта вспышка пойдет на спад. А в пятницу и к выходным, 18-20 июня, магнитосфера придет в норму.

Зная прогноз магнитных бурь, метеозависимые люди смогут в определенной степени защититься от негативного воздействия Солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, не стоит нагружать себя чрезмерной физической работой. Старайтесь больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.