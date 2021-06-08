В МИД отреагировали на слова Арестовича о поставках воды в Крым

Украина не намерена возобновлять водоснабжение полуострова, пока он не будет освобожден. А Россия ответит за невыполнение своих обязательств как страны-оккупанта по обеспечению жителей водой, сообщает Сегодня.

Об этом сказал спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя высказывание советника главы ОПУ Алексея Арестовича о возможной подаче воды в Крым.

Арестович говорил, что воду можно поменять на "полное выполнение Минских соглашений" или же вывод российских войск с Донбасса. На это в МИД заявили, что позиция Украины остается неизменной – днепровская вода потечет только в деоккупированный Крым.

"Должны понимать, что проблема водных ресурсов обострилась на фоне массированной российской милитаризации Крымского полуострова. Чем больше Российская Федерация будет строить военных баз в Крыму, тем меньше воды будет оставаться для нужд гражданского населения. РФ как государство-оккупант должно полностью осознавать свою ответственность. Невыполнения Россией своих международно-правовых обязательств станет предметом обсуждения на инаугурационном саммите Крымской платформы" , – сказал Николенко.

Он добавил, что конечной целью усилий Украины должна стать полная деоккупация украинских территорий – как Крымского полуострова, так и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.