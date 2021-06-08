Не удивлены: в МИД осудили выход России из Договора об открытом небе

Украина осудила решение России выйти из Договора об открытом небе, указав при этом, что это не стало неожиданностью для стран-подписантов документа, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел.

"Украина четко признает краеугольную роль контроля над обычными вооружениями в поддержании международного мира и безопасности. Наше государство остается добросовестным и активным участником всех режимов контроля над вооружениями, неотъемлемой составляющей которых является Договор об открытом небе… Украина однозначно осуждает выход России из Договора об открытом небе" , — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что выход России из Договора "не является неожиданным для Украины и остальных государств-участников".

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что Россия сознательно начала этот курс еще в середине 2000-х годов.

"Этот курс направлен на разрушение всех режимов, которые способствовали военной сдержанности в Европе, ограничивали развертывание ударных вооружений и внезапную широкомасштабную военную деятельность на евроатлантическом пространстве" , — говорится в заявлении.

В частности, Россия в результате своей агрессии против Грузии и Украины de-facto удалила из зоны применения Договора более 57 000 кв. км, в том числе более 44 000 кв. км территории Украины.