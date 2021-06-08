В Киеве поймали подростка-педофила

Педофила поймали местные жители на "горячем", когда он в кустах под домом развращал очередного ребенка, сообщает 24 Канал.

Парень рассказал, что вытворял со своими жертвами. По словам подростка, он заставлял детей заниматься оральным и анальным сексом.

Стоя на коленях, несовершеннолетний признал свою вину.

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Как накажут парня

Пока неизвестно, будет ли полиция открывать уголовное производство по этим фактам. По украинскому законодательству статья "развращение несовершеннолетних" не применяется к самым несовершеннолетним. Впрочем, есть еще статья "изнасилование", но она предполагает, что жертва не дает согласие на секс.