Киевского стоматолога подозревают в двух покушениях на убийство

Киевская городская прокуратура сообщила 33-летнему врачу-стоматологу, уже подозреваемому в покушении на убийство, разбойных нападениях, воровстве, мошенничестве в особо крупных размерах и угрозах насилием в отношении сотрудника правоохранительного органа, в совершении еще одного покушения на убийство, сообщает Интерфакс-Украина.

"В июле 2020 года подозреваемый на почве длительных неприязненных отношений совершил покушение на убийство бывшей тещи… Подозреваемый, точно зная, где работает пострадавшая и на каком автомобиле она передвигается, совершил повреждения тормозного шланга и системы газобаллонного оборудования, что в дальнейшем могло привести к ДТП и взрыву автомобиля. Однако желаемый для подозреваемого результат не наступил, поскольку потерпевшая во время движения на автомобиле поняла, что тормозная система неисправна, в связи с чем осуществила экстренную остановку автомобиля с помощью ручных тормозов", - рассказали в пресс-службе прокуратуры во вторник.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, ему продлен срок содержания под стражей. Досудебное расследование в объединенном уголовном производстве продолжается.

На рассмотрении судов находятся еще два уголовных производства в отношении этого же лица по фактам совершения других тяжких преступлений – один в Дарницком районном суде Киева, друге в Броварском районном суде Киевской области.

Как сообщалось, в марте 2021 года киевскому врачу-стоматологу сообщили о подозрении в совершении покушения на убийство 70-летней женщины, которая была его пациенткой, в разбойном нападении на еще одну женщину, краже, мошенничестве и угрозе насилием прокурору при избрании ему меры пресечения.

В частности, с мая 2019 по сентябрь 2020 года он вводил пациентов в заблуждение, сообщая им ложную информацию о необходимом объеме лечения, и таким образом завладел около 400 тыс. грн своих пациентов. В марте 2020 года под предлогом совершения медицинских процедур он проник в жилье одной из пациенток и украл банковскую карту, с которой в дальнейшем снял 78 тыс. грн. В июне 2020 года подозреваемый под предлогом сопровождения одной из пациентом домой применил сильнодействующие вещества, от которых потерпевшая потеряла контроль над своими действиями, а сам он завладел ее деньгами и материальными ценностями на 63 тыс. грн.

Кроме того, стоматолог подозревается в покушении на убийство 70-летней женщины, которую он пытался убить, подсоединив заранее принесенные электрические провода к питанию под напряжением 220 Вт в электрическом щитке, расположенном рядом с квартирой потерпевшей.

На данный момент потерпевшему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Во время заседания по избранию меры пресечения подозреваемый угрожал прокурору, в связи с чем ему была дополнительно инкриминирована ч.1 ст.345 УК Украины.

Кроме того, на данный момент на рассмотрении Дарницкого районного суда столицы находится уголовное производство по факту совершения подозреваемым разбойного нападения и воровства (ч.1 ст.187, ч.3 ст.185 УК Украины), а в Броварском горрайонном суде Киевской области – по факту кражи (ч.3 ст.185 УК Украины).