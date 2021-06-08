Конгрессмен, курирующий кибербезопасность, засветил пароль от своей почты

Член Конгресса США Мо Брукс случайно выложил в соцсети пароль от своей электронной почты, сообщает Depo.ua.

Пикантности ситуации добавляет то, что Брукс входит в подкомитет Пентагона, отвечающий за кибербезопасность.

Мо Брукс сфотографировал одну из страниц сайта, на котором выложен уголовный кодекс штата Алабама. Но, выложив фотографию, не заметил, что на ней засветился приклеенный к монитору стикер с логином и паролем от его электронной почты.

Позже конгрессмен удалил твит, а фото выложил уже в отредактированном виде.