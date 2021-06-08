Верховный Суд вынес решение по ликвидации УПЦ КП

Верховный Суд отказался признавать незаконным решение Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата о ее ликвидации, сообщает Деловая столица.

Разбирательство инициировал почетный патриарх Филарет.

По его словам спикера ПЦУ Евстратия Зори, суд окончательно поставил точку в многочисленных попытках Филарета обжаловать решение собора УПЦ Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года в Малой Софии. На этом соборе было принято решение о ликвидации церкви и вхождении ее приходов в ПЦУ.