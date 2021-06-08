Верховный Суд вынес решение по ликвидации УПЦ КП
Верховный Суд отказался признавать незаконным решение Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата о ее ликвидации, сообщает Деловая столица.
Разбирательство инициировал почетный патриарх Филарет.
По его словам спикера ПЦУ Евстратия Зори, суд окончательно поставил точку в многочисленных попытках Филарета обжаловать решение собора УПЦ Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года в Малой Софии. На этом соборе было принято решение о ликвидации церкви и вхождении ее приходов в ПЦУ.
"Верховный суд определил, что решение Поместного собора не могут быть обжалованы в любом светском суде, ведь это было бы нарушением нормы о разделении церкви и государства и недопустимым вмешательством государства во внутренние церковные дела", — отметил Зоря в Facebook.