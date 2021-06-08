Что изменили в криминальном мире санкции СНБО

На днях секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине не осталось ни одного вора в законе. Эта информация не соответствует действительности: несколько отечественных воров, которые попали в санкционные списки, продолжают жить в Украине, сообщает Страна.ua.

Есть проблемы и с другими ворами: например, на днях на Львовщине суды выпустили на свободу задержанных СБУ 28 мая во Львовской области воров в законе Виктора Панюшина по кличке Витя Пан и Реваза Катамадзе по кличке Магало. У обоих оказались документы, позволяющие им жить в Украине. То есть, по факту, попадание в списки СНБО еще не означает выдворения из страны.

Как видим, суды, мягко говоря, игнорируют решения Совета национальной безопасности.

Но даже если когда-нибудь Украине и удастся выдворить всех без исключения воров в законе, криминальная ситуация от этого вряд ли изменится. Так как воры еще со времен советской власти освоили популярные ныне методики "дистанционки" и "удаленки".

"Необходимо ломать на корню криминальную систему, которая сложилась в Украине. Так как воры, даже если их выдворяют из страны, управляют криминалитетом дистанционно, через своих смотрящих" , - говорит "Стране" экс-заместитель главы Нацполиции, генерал второго ранга Вячеслав Аброськин.

В странах СНГ своеобразный институт смотрящих – полномочных представителей воров в законе - сложился десятилетия назад, еще при Советском Союзе. Первые смотрящие появились в местах лишения свободы. В случае, если в тюрьме или колонии временно отсутствовал вор в законе, находившиеся на свободе воры назначали своих заместителей.

Для этого в тюрьму отправляли с этапом письмо (маляву), в котором определенному заключенному давались все полномочия "врио" вора. То бишь, главного от воров по этому месту лишения свободы. Позже система распространилась повсеместно: смотрящих начали назначать не только по тюрьме, но и по корпусу, и по "хате" - тюремной камере.

В обязанности смотрящего прежде всего входило поддержание "черного хода" в колонии или СИЗО. То есть соблюдение неписаных воровских традиций. Также смотрящие должны были решать конфликты среди заключенных и, неофициально, быть переговорщиками с администрацией исправительного учреждения. Так как во всех украинских исправительных учреждениях администрация неофициально поощряет эту систему, имея гарантии спокойствия и негласного контроля над контингентом через тех же смотрящих.

Но самое главное – смотрящие собирали добровольные взносы на общак - тайную кассу тюрьмы или СИЗО. Изначально общаки были своеобразными кассами взаимопомощи заключенных. Но уже к середине 1990-х стали мощным источником прибыли для воров – каждая тюрьма или СИЗО в Украине дает лидерам криминальных сообществ от трехсот тысяч гривен ежемесячно.

Исключение составляет лишь Харьковская область, в которой почти все колонии и изоляторы красной масти (то есть контролируются администрацией).

Но и в "красных" колониях есть общаки – разница заключается лишь в том, что эти общие кассы держат так называемые "козлы", то есть заключенные, которые сотрудничают с администрацией.

Еще в начале 90-х смотрящие от воров появились и на свободе. С распадом СССР правоохранительная система фактически тоже развалилась, в том числе и на местах. Красно место пусто не бывает - организованный криминалитет подобрал власть в регионах просто с пола. Поэтому даже в организованной традиционной преступности появился кадровый голод, прежде всего на представителей воров в регионах.

Первое время смотрящими по регионам становились бывшие заключенные в этом ранге, которые выходили на свободу. Но скоро и этого оказалось мало. Поэтому воры пошли на беспрецедентный шаг, начав назначать смотрящими даже тех, кто никогда не отбывал наказание в колонии. Главным условием оказалась способность смотрящего приносить прибыль – собирать деньги с обложенного данью мелкого криминалитета и полулегального бизнеса.

Вполне логично, что в скором времени "должность" смотрящего по тюрьме или по городу стало возможным приобрести. Собственно, купить должность смотрящего в наши дни можно даже по СИЗО.

Интересно, что со временем институт воровских смотрящих стал своеобразным криминальным социальным лифтом. Из числа смотрящих по регионам, даже никогда не отбывавших срок в колонии, появилась возможность вырасти до коронованного вора. Таких воров в Украине несколько. Самые известные из них – лишенный этого титула Андрей Недзельский по кличке Неделя и глава днепровского криминального клана Сергей Олийник по кличке Умка.

Раньше не отбывавших срок в тюрьме воров называли апельсинами. Но времена меняются, воровские традиции – тоже. Источники в криминальной среде утверждают, что получить титул вора сейчас можно при нескольких условиях.

"Раньше автоматически означало, что человек не может стать вором, если никогда не отбывал срок, причем сидеть надо было не год и не два, а несколько раз. Также был отказ, если претендент служил в армии и имеет семью. Сейчас для того, чтобы претендовать на титул вора, надо иметь вес и авторитет в криминальной среде региона и регулярно вносить крупные суммы в общак. Как правило, такими претендентами становятся бывшие лидеры бригад "спортиков", или "комсомольцев" - бандитов из волны 90-х годов. Никого уже не волнует, служил ли будущий вор в армии, есть у него жена и дети, сидел ли он хоть месяц. Главное - это деньги. Титул вора стоит от миллиона долларов и выше, в зависимости от авторитетности воров, которые рекомендуют кандидата" , - рассказал источник в криминальных кругах.

Впрочем, по мнению полицейских, многие кандидаты на титул вора сейчас особо не рвутся его получать. А самой востребованной позицией среди криминального топ-менеджмента в Украине станет, как и в 90-е годы, институт смотрящих - людей, которые будут контролировать на местах процессы от имени уехавших в эмиграцию воров.