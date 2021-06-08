Что ожидается на валютном рынке в среду

Крупные продажи безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке во вторник вновь вынудили Национальный банк принять активное участие в торгах. Но даже проведя несколько интервенций подряд, регулятор не смог остановить укрепление гривны.

Сегодня состоялся очередной аукцион Министерства финансов, на котором инвесторам были предложены 6 выпусков облигаций внутреннего госзайма в национальной валюте с разным сроком обращения (от 6 месяцев до 5 лет) и один выпуск ОВГЗ в долларах США сроком на 1 год. Иностранные инвесторы проявили повышенный интерес к предложенным ценным бумагам (особенно их заинтересовали ОВГЗ сроком на 2 года и 5 лет). Уже второй день они буквально «заливают» межбанковский рынок валютой: предложение в несколько раз превысило спрос. В этой ситуации единственным выходом стало вмешательство НБУ: регулятор провел две интервенции подряд. Сначала он выкупил 20 млн долларов по цене 27,16 гривен, затем – еще 100 млн долларов по 27,15 гривен. Но даже это не смогло остановить падение котировок безналичного доллара, продолжавшееся вплоть до конца торгов.

Закрыли торги вторника на 10,5 копеек на покупке и на 9,8 копеек на продаже ниже, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,10/27,24 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись еще шире, чем вчера: спрэд на старте составил 14 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,21 гривен прошла в 09:31. Количество продавцов с утра незначительно превышало число покупателей, и создалось впечатление, что сегодня нас ждет спокойная, сбалансированная торговля. Но все пошло не так: в районе 11 утра на рынок с крупными продажами вышли банки, представляющие нерезидентов. Они моментально закрыли все более дорогие заявки на покупку, после чего котировки устремились вниз, уже через час опустившись ниже уровня 27,20 гривен. После того, как ценник на покупку опустился до 27,15 гривен, на рынке появился Национальный банк. 20 млн долларов по цене 27,16 гривен он выкупил за несколько секунд и ушел, чтобы вернуться через несколько минут. На этот раз регулятор был настроен решительно. Он сразу выставил ордер на 100 млн долларов по цене 27,15 гривен – и продержался на рынке больше часа. За это время он выкупил нужный объем – и опять ушел с рынка, а котировки продолжили снижение, достигнув к закрытию 27,10 гривен на покупке.

Котировки закрытия – 27,10/27,13 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос более чем в 2 раза по сравнению с понедельником и составил 319,25 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,1940 гривен.

Официальный курс доллара на 9 июня установлен на отметке 27,1764 гривен за доллар, снижение на 1,59 копейки.

Официальный курс евро на 9 июня установлен на отметке 33,1104 гривны за евро, рост на 3,23 копейки.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,2176 . Сегодня евро весь день торгуется в узком диапазоне 1,2163-1,2193 доллара, так и не определившись, в какую сторону – вверх или вниз – продолжить движение.

Ожидания того, что в ближайшую пятницу Центробанк России поднимет учетную ставку на 5 базисных пунктов, до 5,50% годовых, позволили российскому рублю укрепиться до 72,40 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 72,38-72,42 рубля за доллар. В Украине наличный рубль сегодня продавали по цене от 3,70 до 3,74 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке в среду

Основная масса валюты, которую запланировали продать для оплаты приобретенных на сегодняшнем аукционе ОВГЗ, уже продали за понедельник и вторник. Но возможно, что еще какой-то объем остался и на среду. В этом случае в начале торгов под давлением повышенного предложения валюты котировки могут продолжить дальнейшее снижение, и все будет зависеть от того, как активно Национальный банк станет препятствовать дальнейшему укреплению гривны.

В Киеве к вечеру вторника ценник на продажу наличного «американца» опустился до 27,10 гривен. Завтра продажа наличного доллара стартует с 27,10-27,12 гривен. Еще 4-5 копеек доллар может потерять в течение дня, но долгого бесконтрольного падения скорее всего не будет. При первых признаках торможения и на межбанке, и на наличном валютном рынке появится достаточно желающих купить доллар «на дне».

Ситуация на FOREX к вечеру вторника не прояснилась. Завтра в 9 утра ожидается публикация статистических данных из Германии, которая может прояснить, в какую сторону будет двигаться евро. Наличный евро будет больше ориентироваться на наличный доллар и завтра, с большой степенью вероятности, будет стоить уже дешевле 33 гривен. Особенно если евро на FOREX опять пойдет вниз.

Что касается российского рубля, его укрепление идет параллельно с укреплением гривны, поэтому цена наличного рубля в большинстве обменных пунктов столицы останется на прежнем уровне: 3,70-3,72 гривны. В случае же более резкого роста российского рубля к гривне наличный рубль может прибавить в цене порядка 2 копеек на 10 рублях; более существенный рост маловероятен.