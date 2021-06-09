Эксперт: Украина сможет три года прожить без кредитов МВФ

Владелец украинского агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк считает, что благодаря тенденциям на мировых рынках наша страна может в ближайшие три года не брать кредиты у Международного валютного фонда (МВФ). А при разумно политике еще и привлечь 150 миллиардов долларов инвестиций, сообщает Страна.ua.

Об этом бизнесмен рассказал в интервью программе "В гостях у Гордона".

"Внешняя конъюнктура сейчас очень благоприятна для Украины. Плюс монетарная политика последних двух лет – это накачивание деньгами огромнейшего мирового пространства - приводит к толчку инфляционных процессов, в первую очередь – на сырьевые товары. В первый раз нам везет. Первый раз Украина за всю историю может закончить год с позитивным торговым балансом. На самом деле Украине МВФ в следующие три года не нужен. Она будет иметь платежный баланс, понятно, не такой, как у Китая, но как минимум 10-15 миллиардов долларов у нее будет лишних" , - сказал гость Дмитрия Гордона.

Он полагает, что хуже Украина жить не будет.

"Вроде бы все хорошо, да. Будем ли мы жить лучше? Вот в чем вопрос. Вот есть страны ВРЕП, это пять стран АСЕАН (Малайзия, Индонезия, Сингапур, Филиппины, Таиланд), это Австралия, Новая Зеландия, Корея, Япония и Китай. Это 15 стран, я не все перечислил. Там живут 2,2 миллиарда людей, и это самое большое экономическое пространство в мире. 32% оно занимает на сегодняшний день. Эти страны, условно, у Украины берут руды, зерна, масла в год на 15-20 миллиардов долларов. Для них это жизненно важные вещи" , - добавил Бахматюк.

По мнению бизнесмена, конъюнктура идет на повышение цен на сырье.